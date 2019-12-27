Российские Су-30 уже в Армении (видео)

Российские Су-30 уже в Армении
 27 декабря 2019 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские многоцелевые истребители Су-30 уже в Армении. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наше главное достижение года - многофункциональные современные истребители Су-30СМ», - говорится в сообщении.

Премьер также опубликовал видео, на котором видны самолеты.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года.

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Запись Никола Пашиняна в Facebook
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