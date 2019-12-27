Российские Су-30 уже в Армении (видео)
27 декабря 2019 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские многоцелевые истребители Су-30 уже в Армении. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Наше главное достижение года - многофункциональные современные истребители Су-30СМ», - говорится в сообщении.
Премьер также опубликовал видео, на котором видны самолеты.
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года.
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Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
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