Глава КС Армении обвинен в злоупотреблении полномочиями
27 декабря 2019 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями главе Конституционного суда государства Грайру Товмасяну. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которое привело по неосторожности к тяжким последствиям», - говорится в сообщении.
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Утром 27 декабря Товмасяна допросили, после чего ему предъявили обвинение.
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«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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