В Черногории хотят передать в собственность государства церковные объекты: Священники протестуют
27 декабря 2019 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутаты Скупщины (парламента) Черногории ночью 27 декабря приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».
Он вызвал большие споры в стране: из-за него по всей Черногории последние месяцы проходили массовые протесты, а также были задержаны несколько оппозиционных депутатов от Демократического фронта. Они во время ночного заседания напали на спикера парламента Ивана Брайовича, и в резких выражениях потребовали от него немедленно прекратить обсуждение законопроекта, а также несколько раз оскорбили его и других депутатов от правящей партии. Спикер вызвал полицию, которая приехала в парламент и вывела из зала недовольных депутатов, пишет «Настоящее время».
Всего в парламенте 27 декабря задержали от 22 до 24 человек. В самом здании в момент принятия закона распылили слезоточивый газ.
Основные протесты были инициированы Сербской православной церковью. Ее священники оспаривают пункт, который предусматривает передачу в собственность Черногорского государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если у церковников нет доказательств собственности религиозного сообщества на эти объекты.
Представители Сербской церкви заявили, что Черногория пытается лишить ее нескольких средневековых монастырей, и пригрозили разрывом отношений между двумя соседними странами. Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви после принятия закона выпустила заявление, в котором сказано, что закон уже вызвал «небывалый раскол и ненависть в обществе» и приведет к «ситуации, в которой никому не будет хорошо».
В Подгорице, Будве и других городах Черногории в течение всего времени обсуждения закона в парламенте проходили акции протеста.При этом президент Мило Джуканович отдельно попросил полицию не применять силу для разгона протестов. Он также заявил, что закон разрабатывался с 2014 года, соответствует Конституции и ни при каких условиях отозван не будет.
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