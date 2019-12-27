В Черногории хотят передать в собственность государства церковные объекты: Священники протестуют

В Черногории хотят передать в собственность государства церковные объекты: Священники протестуют
27 декабря 2019 - 14:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутаты Скупщины (парламента) Черногории ночью 27 декабря приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Он вызвал большие споры в стране: из-за него по всей Черногории последние месяцы проходили массовые протесты, а также были задержаны несколько оппозиционных депутатов от Демократического фронта. Они во время ночного заседания напали на спикера парламента Ивана Брайовича, и в резких выражениях потребовали от него немедленно прекратить обсуждение законопроекта, а также несколько раз оскорбили его и других депутатов от правящей партии. Спикер вызвал полицию, которая приехала в парламент и вывела из зала недовольных депутатов, пишет «Настоящее время».

Всего в парламенте 27 декабря задержали от 22 до 24 человек. В самом здании в момент принятия закона распылили слезоточивый газ.

Основные протесты были инициированы Сербской православной церковью. Ее священники оспаривают пункт, который предусматривает передачу в собственность Черногорского государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если у церковников нет доказательств собственности религиозного сообщества на эти объекты.

Представители Сербской церкви заявили, что Черногория пытается лишить ее нескольких средневековых монастырей, и пригрозили разрывом отношений между двумя соседними странами. Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви после принятия закона выпустила заявление, в котором сказано, что закон уже вызвал «небывалый раскол и ненависть в обществе» и приведет к «ситуации, в которой никому не будет хорошо».

В Подгорице, Будве и других городах Черногории в течение всего времени обсуждения закона в парламенте проходили акции протеста.При этом президент Мило Джуканович отдельно попросил полицию не применять силу для разгона протестов. Он также заявил, что закон разрабатывался с 2014 года, соответствует Конституции и ни при каких условиях отозван не будет.

Ссылки по теме:
http://www.aljazeera.com/news/2019/12/montenegro-adopts-law-religion-protests-pro-serbs-191227084315704.html
Currenttime.tv: В Черногории принят закон, передающий в собственность государства церковные объекты. Священники протестуют по всей стране
 Самое значимое
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пытокBBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Bellingcat: Азербайджан вторгается на территорию ГрузииBellingcat: Азербайджан вторгается на территорию Грузии
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
СМИ: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Более 80% Венеции затопило: В городе объявят режим ЧП
В Москве застрелили известного армянского спортсмена
Премьер Ирака уходит в отставку
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Российские Су-30 уже в Армении (видео) «Наше главное достижение года - многофункциональные современные истребители Су-30СМ», - говорится в сообщении.
Путин поздравил президента Армении с Новым годом «В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
Рубинян: Период осмотрительности в армяно-российских отношениях преодолен «Начальный период осмотрительности в армяно-российских отношениях после революции полностью закончился», - сказал Рубен Рубинян
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие Из-за этого инцидента Биньямин Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие.