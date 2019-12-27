Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
27 декабря 2019 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-5 городов для путешествий на новогодние и рождественские фестивали и ярмарки в СНГ. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.
Портал представил рейтинг лучших новогодних фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на предновогодние выходные и новогодние праздники в январе 2020 года.
Самые привлекательные для туристов ярмарки на Новый год и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 проходят в России, Белоруссии, Армении и Азербайджане.
В пятерку лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 входят фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Белоруссия), Баку (Азербайджан) и Ереване (Армения).
Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.
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