Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-5 городов для путешествий на новогодние и рождественские фестивали и ярмарки в СНГ. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Портал представил рейтинг лучших новогодних фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на предновогодние выходные и новогодние праздники в январе 2020 года.

Самые привлекательные для туристов ярмарки на Новый год и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 проходят в России, Белоруссии, Армении и Азербайджане.

В пятерку лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 входят фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Белоруссия), Баку (Азербайджан) и Ереване (Армения).

Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.