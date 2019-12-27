В Иране рядом с АЭС произошло землетрясение
27 декабря 2019 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано недалеко от иранской атомной электростанции «Бушер», передает Reuters со ссылкой на геологическую службу США.
По данным ведомства, подземные толчки были умеренными, их эпицентр находился в 53 км от АЭС. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, пишет РБК.
АЭС «Бушер» расположена вблизи одноименного города на юге Ирана. Это первая атомная электростанция как в стране, так и на Ближнем Востоке в целом. Ее строили с 1975 года, в 2011 году первый энергоблок подключили к сети, еще спустя два года ввели в промышленную эксплуатацию.
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