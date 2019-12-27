РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

PanARMENIAN.Net - Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Об этом страны договорились в рамках протокола по газовому сотрудничеству, пишет «Ъ».

«Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам»,— сказал Новак.

20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. Помощник президента Украины Андрей Ермак позже уточнил, что Россия выплатит «Нафтогазу Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.