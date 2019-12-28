«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
28 декабря 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с предстоящими праздниками Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
«Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Мы высоко ценим наши отношения с Арменией, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Рассчитываю, что в следующем году мы продолжим совместную работу по развитию российско-армянских союзнических связей и конструктивного сотрудничества в различных областях, а также по развитию сотрудничества в рамках евразийских интеграционных процессов. Это, конечно, соответствует основополагающим интересам наших братских народов», - говорится в послании.
Путин пожелал Пашиняну, его семье и близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Армении – мира и процветания.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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