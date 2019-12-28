Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов (видео)
28 декабря 2019 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость родины воинов.
Его сопровождали католикос всех армян Гарегин Второй, председатель Национального собрания РА Арарат Мирзоян и высшее руководство республики.
«В канун Нового года и Рождества посетили воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость родины воинов», - написал премьер в Facebook.
Премьер-министр возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.
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Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
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