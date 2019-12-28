Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость родины воинов.

Его сопровождали католикос всех армян Гарегин Второй, председатель Национального собрания РА Арарат Мирзоян и высшее руководство республики.

«В канун Нового года и Рождества посетили воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость родины воинов», - написал премьер в Facebook.

Премьер-министр возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.