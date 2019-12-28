Ибрагимович подписал контракт с «Миланом»
28 декабря 2019 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал контракт с итальянским «Миланом», сообщается на сайте клуба. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на один год.
Ибрагимовичу 38 лет. Последним клубом футболиста был «Лос-Анджелес Гэлакси», за американскую команду швед выступал с марта 2018-го по ноябрь 2019 года.
Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах. Вместе с клубом он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.
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