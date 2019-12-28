Ибрагимович подписал контракт с «Миланом»

PanARMENIAN.Net - Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал контракт с итальянским «Миланом», сообщается на сайте клуба. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на один год.

Ибрагимовичу 38 лет. Последним клубом футболиста был «Лос-Анджелес Гэлакси», за американскую команду швед выступал с марта 2018-го по ноябрь 2019 года.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах. Вместе с клубом он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.