В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
28 декабря 2019 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана. Это техническая неисправность лайнера, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки пилотов.
По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна. Следователи изучают документы, аудио- и видеозаписи, опрашивают свидетелей, которые могут прояснить ситуацию, рассказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Также был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы, а с самолета изъяты бортовые самописцы. В ходе следствия будет восстановлена хронология всех событий, предшествовавших авиакатастрофе, отметил министр, пишут «Ведомости».
Пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, на борту которого было 95 пассажиров и пять членов экипажа, разбился сразу после вылета из аэропорта Алматы утром 27 декабря. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в недостроенный дом. Погибли 12 человек, еще несколько десятков были госпитализированы.
Установлено, что самолет Fokker-100, потерпевший крушение, был построен в 1996 году в Голландии. Лайнер имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года. После катастрофы власти Казахстана временно приостановили деятельность авиакомпании Bek Air и полеты самолетов Fokker-100.
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