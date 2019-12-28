В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы

PanARMENIAN.Net - Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана. Это техническая неисправность лайнера, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки пилотов.

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна. Следователи изучают документы, аудио- и видеозаписи, опрашивают свидетелей, которые могут прояснить ситуацию, рассказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Также был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы, а с самолета изъяты бортовые самописцы. В ходе следствия будет восстановлена хронология всех событий, предшествовавших авиакатастрофе, отметил министр, пишут «Ведомости».

Пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, на борту которого было 95 пассажиров и пять членов экипажа, разбился сразу после вылета из аэропорта Алматы утром 27 декабря. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в недостроенный дом. Погибли 12 человек, еще несколько десятков были госпитализированы.

Установлено, что самолет Fokker-100, потерпевший крушение, был построен в 1996 году в Голландии. Лайнер имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года. После катастрофы власти Казахстана временно приостановили деятельность авиакомпании Bek Air и полеты самолетов Fokker-100.