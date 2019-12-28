МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го

МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
28 декабря 2019 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Обстановку на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск в 2019 году условно можно считать относительно стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

В результате проводимых в каждодневном режиме широкомасштабных инженерно-укрепительных работ и непрерывных процессов оборудования передовой линии устройствами видеонаблюдения не только существенно повышена безопасность несущего боевое дежурство личного состава, но и практически полностью устранена вероятность попыток диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана.

За исключением инцидента 22 сентября, когда противник в направлении одной из дислоцированных в юго-восточном направлении (Караханбейли) боевых позиций Армии обороны Арцаха предпринял попытку диверсионного проникновения и, оставив в нейтральной зоне тело, был отброшен на исходные позиции, в течение года подобных шагов предпринято не было.

В общей сложности, согласно сводке оперативных данных Армии обороны НКР, в 2019 году на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 9,000 раз. За этот период времени противник произвел в направлении армянских позиций свыше 85,000 выстрелов.

Наряду со стрелковым оружием, ВС Азербайджана применяли также 60-мм миномет (13 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (32 снаряда).

«Стоит подчеркнуть, что число нарушений ВС Азербайджана режима прекращения огня и произведенных выстрелов в 2019 году – самое низкое с 2010 года.

Что касается арцахской проблемы, то следует констатировать: несмотря на то, что в этом году исполнилось 25 лет с подписания соглашения о прекращении огня между сторонами, занимающейся урегулированием проблемы Минской группе ОБСЕ так и не удалось зарегистрировать прогресса, поскольку официальный Баку не только продолжает отвергать основополагающие принципы урегулирования проблемы, но и игнорирует выдвинутые сопредседателями меры по построению доверия, нацеленные на укрепление режима перемирия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоявшиеся в течение года для продвижения переговоров встречи между сторонами конфликта на самом высоком уровне и неофициальные контакты, а также ни одна из 6 встреч между министрами иностранных дел не оказались в состоянии зарегистрировать прогресса – из-за противоположных позиций сторон.

«Обобщая вышеотмеченное, нужно констатировать следующее: отсутствию прогресса за столом переговоров и озвучиваемым на самом высоком уровне в Азербайджане заявлениям касательно решения карабахской проблемы силовым путем Армия обороны в течение всего года противопоставила свою силу и боеспособность и продолжила играть роль диктующего ситуацию на передовой – тем самым же обеспечив неприступность границ и мирную жизнедеятельность населения Республики Арцах», - сообщает пресс-служба МО Арцаха.

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