Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии

PanARMENIAN.Net - Певец и композитор Элтон Джон стал обладателем ордена Кавалеров почета Великобритании, такую награду могут присвоить только 65 людям. В опубликованном предновогоднем перечне награжденных королевой почти 1100 человек.

Сооснователь рок-группы Queen Роджер Тейлор стал офицером ордена Британской империи, а режиссер Стив Маккуин — командором ордена, пишет «Ъ».

Элтона Джона наградили за выдающиеся достижения в музыке. Ранее, в 1998 году, его посвятили в рыцари. Роджер Тейлор получил статус после своего коллеги по группе Queen. Ранее командором ордена Британской империи стал басист Брайан Мэй.

Стив Маккуин — обладатель «Оскара» за фильм «12 лет рабства». Кроме него в Великобритании командором ордена Британской империи является режиссер Сэм Мендес, который тоже получил премию «Оскар» за «Красоту по-американски» 1999 года.