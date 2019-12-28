Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
28 декабря 2019 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Певец и композитор Элтон Джон стал обладателем ордена Кавалеров почета Великобритании, такую награду могут присвоить только 65 людям. В опубликованном предновогоднем перечне награжденных королевой почти 1100 человек.
Сооснователь рок-группы Queen Роджер Тейлор стал офицером ордена Британской империи, а режиссер Стив Маккуин — командором ордена, пишет «Ъ».
Элтона Джона наградили за выдающиеся достижения в музыке. Ранее, в 1998 году, его посвятили в рыцари. Роджер Тейлор получил статус после своего коллеги по группе Queen. Ранее командором ордена Британской империи стал басист Брайан Мэй.
Стив Маккуин — обладатель «Оскара» за фильм «12 лет рабства». Кроме него в Великобритании командором ордена Британской империи является режиссер Сэм Мендес, который тоже получил премию «Оскар» за «Красоту по-американски» 1999 года.
Самое значимое
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
Последние новости
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дедпула» «Да, мы сейчас всей командой работаем над ним. Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие», - отметил актер
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го Наряду со стрелковым оружием, ВС Азербайджана применяли также 60-мм миномет (13 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (32 снаряда).
Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на один год.
YouTube разрешил вырезать часть видео после жалобы правообладателя Теперь пользователь может обрезать спорный контент, и претензии автоматически будут разрешены.