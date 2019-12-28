Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дедпула»

PanARMENIAN.Net - Американский актер Райан Рейнольдс подтвердил в телепередаче «В прямом эфире с Келли и Райаном», что студия Marvel работает над фильмом «Дедпул 3».

«Да, мы сейчас всей командой работаем над ним. Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие», - отметил актер, пишет РИА Новости со ссылкой на Comic Book.

До появления «Джокера» в 2019 году «Дедпул» и «Дедпул 2» были фильмами с самым большим сборами среди картин с рейтингом R в истории мирового проката. Каждый из них заработал более 780 миллионов тысяч долларов.

Ранее создатель персонажа Дедпул Роб Лифелд говорил Variety, что Disney найдет способ снять продолжение франшизы: «Я очень надеюсь, что у них это получится. Фанаты ждут следующую часть и хотят ее посмотреть».