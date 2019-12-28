Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дедпула»
28 декабря 2019 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер Райан Рейнольдс подтвердил в телепередаче «В прямом эфире с Келли и Райаном», что студия Marvel работает над фильмом «Дедпул 3».
«Да, мы сейчас всей командой работаем над ним. Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие», - отметил актер, пишет РИА Новости со ссылкой на Comic Book.
До появления «Джокера» в 2019 году «Дедпул» и «Дедпул 2» были фильмами с самым большим сборами среди картин с рейтингом R в истории мирового проката. Каждый из них заработал более 780 миллионов тысяч долларов.
Ранее создатель персонажа Дедпул Роб Лифелд говорил Variety, что Disney найдет способ снять продолжение франшизы: «Я очень надеюсь, что у них это получится. Фанаты ждут следующую часть и хотят ее посмотреть».
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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