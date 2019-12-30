Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
30 декабря 2019 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский Каханд Пап вошел в список самых лучших и популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии у туристов зимой 2019-2020. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат.
Топ-10 Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов, составляют Дзед Мароз в Белоруссии, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Пап в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Киргизии, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.
«Армянский Дед Мороз – Каханд Пап или Мец Папук («Дедушка нового года»), одетый в зеленый костюм, встречает гостей вместе с Дзюнанушик (Dzyunanushik) или «Снежная Ануш», – пишет портал.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.
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