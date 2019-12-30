Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ

Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
30 декабря 2019 - 11:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский Каханд Пап вошел в список самых лучших и популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии у туристов зимой 2019-2020. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат.

Топ-10 Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов, составляют Дзед Мароз в Белоруссии, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Пап в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Киргизии, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

«Армянский Дед Мороз – Каханд Пап или Мец Папук («Дедушка нового года»), одетый в зеленый костюм, встречает гостей вместе с Дзюнанушик (Dzyunanushik) или «Снежная Ануш», – пишет портал.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.

 Самое значимое
Сенат США принял резолюцию о Геноциде армянСенат США принял резолюцию о Геноциде армян
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Палата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕСПалата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕС
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
Епископ Саак Машалян избран армянским патриархом КонстантинопольскимЕпископ Саак Машалян избран армянским патриархом Константинопольским
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
Армения проголосовала против резолюции ООН по КрымуАрмения проголосовала против резолюции ООН по Крыму
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие
Палата представителей США признала Геноцид армян
Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 30 декабря 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи
Минобороны РА: Армянская армия отныне обеспечивает мир не только окопной защитой По его словам, история человечества давно уже доказала, что любая армия, которая в основе своей формуле по обеспечению безопасности страны определяет задачу окопной защиты, изначально обречена на поражение
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты С 28 декабря им отменили ограничение свободы
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн В связи с этим всем пассажирам, прибывшим рейсом Москва - Ереван, были преподнесены сюрпризы.