Китайский ученый получил тюремный срок за создание первых в мире ГМО-детей
30 декабря 2019 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд города Шэньчжэнь (Китай) приговорил китайского генетика Цзянькуя Хэ к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс) за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.
«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», - указывается в приговоре, пишет ТАСС.
Также были осуждены и коллеги ученого: Жэньли Чжан приговорили к двум годам тюрьмы и 1 млн юаней штрафа (около $143 тыс), а Цзиньчжоу Цинь получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тыс юаней (около $71,6 тыс).
По словам следствия, в 2016 году Цзянькуй Хэ, который тогда был доцентом Южного университета науки и технологий, решил извлечь коммерческую прибыль за счет модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинем. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, выбрали несколько супружеских пар, в которых мужчины были ВИЧ-инфицированными, и ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), с помощью метода редактирования генов CRISPR-Сas9.
Они хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ, носителями которого были их отцы. Для этого ученые попытались «отключить» у эмбрионов ген CCR5, отвечающий за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не рассказали врачам, которые проводили операцию по искусственному оплодотворению, о том, что изменили геном их пациентов.
Согласно материалам дела, в результате этих экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК. По соображениям конфиденциальности дела, суд проходил в закрытом режиме.
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