Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн

PanARMENIAN.Net - В 2019 году число пассажиров ереванского международного аэропорта «Звартноц» превысило 3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В связи с этим всем пассажирам, прибывшим рейсом Москва - Ереван, были преподнесены сюрпризы.

В 2018 году пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» составил 2,690,727 человек, в этом году, в сравнении с прошлым годом, зафиксирован рост на 11%.