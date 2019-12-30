Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
30 декабря 2019 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2019 году число пассажиров ереванского международного аэропорта «Звартноц» превысило 3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
В связи с этим всем пассажирам, прибывшим рейсом Москва - Ереван, были преподнесены сюрпризы.
В 2018 году пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» составил 2,690,727 человек, в этом году, в сравнении с прошлым годом, зафиксирован рост на 11%.
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