С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
30 декабря 2019 - 14:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян - Марии, Ангелины и Крестины.

С 28 декабря им отменили ограничение свободы. По словам адвоката Мари Давтян, девушки могут покидать квартиру и после 21:00, так как связанный с этим запрет никто не продлил. Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время, пишет RT. Адвокат Алексей Паршин рассказал, что сестрам по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами. Девушкам также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами, пишет Lenta.ru.

26 декабря источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах дела против сестер и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты сообщили, что им не поступало соответствующее официальное уведомление.

3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян.

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Lenta.ru: С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
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