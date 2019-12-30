С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
30 декабря 2019 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян - Марии, Ангелины и Крестины.
С 28 декабря им отменили ограничение свободы. По словам адвоката Мари Давтян, девушки могут покидать квартиру и после 21:00, так как связанный с этим запрет никто не продлил. Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время, пишет RT. Адвокат Алексей Паршин рассказал, что сестрам по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами. Девушкам также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами, пишет Lenta.ru.
26 декабря источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах дела против сестер и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты сообщили, что им не поступало соответствующее официальное уведомление.
3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян.
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