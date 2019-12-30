Минобороны РА: Армянская армия отныне обеспечивает мир не только окопной защитой

PanARMENIAN.Net - Армянская армия отныне обеспечивает мир не только окопной защитой. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в своем новогоднем поздравительном послании.

«Уходящий 2019 год ознаменовался рядом важных достижений для армянской армии, начиная от пополнения новейшим вооружением и заканчивая внедрением новой системы поставок продовольствия, подобающего военнослужащим победоносной армии.

Достижения можно долго перечислять. Но для меня – в качестве министра обороны Республики Армения – самое главное наше достижение изменение, фиксируемое в восприятии всех нас: по части идеологии организации защиты родины и убежденности в вопросе обязательства по особому государственному отношению к защитнику родины», - отметил министр.

По его словам, история человечества давно уже доказала, что любая армия, которая в основе своей формуле по обеспечению безопасности страны определяет задачу окопной защиты, изначально обречена на поражение.

«Армянская армия отныне обеспечивает мир не только окопной защитой. Мы – армия, которая с каждым днем становится более боеспособной, мощной и более непредсказуемой для противника. Мы – армия, вооружение которой становится все более разнообразным, более современным и более смертоносным. Мы – армия, воины которой получают блестящее образование, которые постоянно находятся под опекой государства, и которые прекрасно осознают, что они в нашей стране осуществляют самую важную миссию.

Самое важное достижение 2019 года в этом плане более чем очевидно: мы находимся на правильном пути закрепления уже одержанной победы, а в случае необходимости чрезвычайно болезненным для противника образом», - заявил Тоноян.

«Хочу, чтобы мы вновь констатировали и осознали, что в вечной «битве щита и меча» щит в какой-то момент победит. Это доказанная истина. Давайте будем инициаторами. И будем инициаторами не только на границе или только в борьбе с противников, но и в нашей повседневной деятельности. Пассивность, постоянное ожидание приказа, простое выполнение работы или выполнение в принятой для нас форме должны стать принципиально неприемлемыми для нас. В данном случае наиболее уместно вспомнить наш лозунг – «Делать больше, чем…». Предлагаю в этом году руководствоваться следующей логикой: Каждый из нас пусть делает чуть больше, чем... Поздравляю всех по случаю праздников, и пусть 2020 год ознаменуется неприступными границами и стабильной системой безопасности, пусть во всех ваших семьях станет годом счастья, теплоты и достижений», – отметил министр обороны РА.