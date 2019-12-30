СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
30 декабря 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Проблема ожирения в США приобретает все большие масштабы, и к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, «проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется», и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована тяжелая форма ожирения.
В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. Для многих американцев, как отметило агентство, альтернативное здоровое питание - непозволительная роскошь, пишет ТАСС.
Ожирение повышает риск серьезного ухудшения состояния здоровья. Оно может привести к диабету, болезням сердца и сосудов. Кроме того, как утверждают ученые Техасского университета в Остине и Колумбийского университета в Нью-Йорке, излишний вес или ожирение во время беременности могут отрицательно сказаться на физическом и интеллектуальном развитии ребенка. На сегодняшний день, согласно последним данным, около 40% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом.
Согласно докладу Экономического и социального совета ООН о ходе реализации Целей устойчивого развития до 2030 года, все больше представителей всех возрастных групп, включая детей до пяти лет, имеют избыточную массу тела. Наибольшее число людей с лишним весом зафиксировано в Северной Африке и в Западной Азии.
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