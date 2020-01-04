МИД РА - об убийстве иранского генерала: Армения - за разряжение обстановки исключительно мирным путем

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с развитиями в Багдаде, коснувшись убийства представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани в ходе атаки США на военную базу в Ираке.

В заявлении, в частности, говорится: «Глубоко обеспокоены имевшими место в последний период в Багдаде событиями, которые привели также к человеческим жертвам. Они могут еще больше поставить под угрозу региональный мир и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает с позиций разряжения обстановки исключительно мирными средствами».

Отмечается, что Армения продолжит тесно сотрудничать со всеми своими партнерами – во имя региональной стабильности и безопасности.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп назвал убитого «террористом №1 в мире».