МИД РА - об убийстве иранского генерала: Армения - за разряжение обстановки исключительно мирным путем
4 января 2020 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с развитиями в Багдаде, коснувшись убийства представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани в ходе атаки США на военную базу в Ираке.
В заявлении, в частности, говорится: «Глубоко обеспокоены имевшими место в последний период в Багдаде событиями, которые привели также к человеческим жертвам. Они могут еще больше поставить под угрозу региональный мир и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает с позиций разряжения обстановки исключительно мирными средствами».
Отмечается, что Армения продолжит тесно сотрудничать со всеми своими партнерами – во имя региональной стабильности и безопасности.
Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп назвал убитого «террористом №1 в мире».
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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