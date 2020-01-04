В Минобороны Армении обсудили сложившуюся в последние дни ситуацию на Ближнем Востоке
4 января 2020 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В Министерстве обороны Армении состоялось совещание командного состава Вооруженных сил. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«С целью обсуждения вопросов по сохранению бдительности в ВС в праздничные дни, в том числе организации боевого дежурства в Министерстве обороны Армении состоялось совещание командного состава ВС.
В ходе встречи также обсуждалась сложившаяся в последние дни ситуация в ближневосточном регионе, в этом направлении были даны особые указания», – отметил Ованнисян.
Он также отметил, что в целом, оперативная обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск оценивается как стабильная.
Представитель иракских спецслужб Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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