В Минобороны Армении обсудили сложившуюся в последние дни ситуацию на Ближнем Востоке

PanARMENIAN.Net - В Министерстве обороны Армении состоялось совещание командного состава Вооруженных сил. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«С целью обсуждения вопросов по сохранению бдительности в ВС в праздничные дни, в том числе организации боевого дежурства в Министерстве обороны Армении состоялось совещание командного состава ВС.

В ходе встречи также обсуждалась сложившаяся в последние дни ситуация в ближневосточном регионе, в этом направлении были даны особые указания», – отметил Ованнисян.

Он также отметил, что в целом, оперативная обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск оценивается как стабильная.

Представитель иракских спецслужб Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп назвал убитого «террористом №1 в мире».