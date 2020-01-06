Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера

PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Хоакин Феникс стал обладателем премии «Золотой глобус» за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер». Он признан лучшим драматическим актером.

Награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда вручили в Лос-Анджелесе.«Золотой глобус» вручается в более чем 20 категориях, в том числе за сценарий и режиссуру.

Рене Зеллвегер, сыгравшая в «Джуди», получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драме».

В категории «Лучшая драма» победил фильм «1917» британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Мендес также получил награду за лучшую режиссуру.

«Лучшей комедией/мюзиклом» признана картина «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. А он сам – лучшим сценаристом. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт удостоен награды за роль второго плана. Наградой также был отмечен сериал «Чернобыль» телеканала HBO, он стал лучшим в категории коротких сериалов.