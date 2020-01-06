Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
6 января 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Хоакин Феникс стал обладателем премии «Золотой глобус» за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер». Он признан лучшим драматическим актером.
Награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда вручили в Лос-Анджелесе.«Золотой глобус» вручается в более чем 20 категориях, в том числе за сценарий и режиссуру.
Рене Зеллвегер, сыгравшая в «Джуди», получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драме».
В категории «Лучшая драма» победил фильм «1917» британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Мендес также получил награду за лучшую режиссуру.
«Лучшей комедией/мюзиклом» признана картина «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. А он сам – лучшим сценаристом. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт удостоен награды за роль второго плана. Наградой также был отмечен сериал «Чернобыль» телеканала HBO, он стал лучшим в категории коротких сериалов.
Самое значимое
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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