Financial Times: Армения - в списке самых популярных направлений на 2020 год
6 января 2020 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Financial Times опубликовала статью о самых популярных направлениях на 2020 год, выбранных экспертами в области туризма. В список вошла также и Армения.
Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году. По данным туристического агентства Wild Frontiers, количество забронированных билетов в Армению увеличилось на 100% по сравнению с прошлым годом. Помимо того, лоукостеры Ryanair, Wizz и Air Baltic запускают рейсы, связывающие Ереван с такими городами, как Милан, Рим, Берлин и Вена.
«Главная достопримечательность для посетителей - необычайная коллекция средневековых монастырей и церквей страны, многие из которых расположены среди живописных гор. Например, монастырь Гегард врезан в скалу долины верхнего течения реки Азат и был возведен в 13 веке. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, также как и монастыри в Ахпате и Санаине», - пишет издание.
Отмечается, что Ереван также прекрасное направление для любителей вина.
«Ереван - один из самых плодовитых и очаровательных городов региона, - говорит Джастин Уотеридж из Steppes Travel. - И страна, и столица - это неожиданный восторг, который вам нужно открыть, прежде чем секрет раскроется».
В список вошли также Чад, Великобритания, Норвегия, Турция, Япония, Уругвай, Доминика и Албания.
Самое значимое
Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
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