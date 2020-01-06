Financial Times: Армения - в списке самых популярных направлений на 2020 год

PanARMENIAN.Net - Financial Times опубликовала статью о самых популярных направлениях на 2020 год, выбранных экспертами в области туризма. В список вошла также и Армения.

Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году. По данным туристического агентства Wild Frontiers, количество забронированных билетов в Армению увеличилось на 100% по сравнению с прошлым годом. Помимо того, лоукостеры Ryanair, Wizz и Air Baltic запускают рейсы, связывающие Ереван с такими городами, как Милан, Рим, Берлин и Вена.

«Главная достопримечательность для посетителей - необычайная коллекция средневековых монастырей и церквей страны, многие из которых расположены среди живописных гор. Например, монастырь Гегард врезан в скалу долины верхнего течения реки Азат и был возведен в 13 веке. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, также как и монастыри в Ахпате и Санаине», - пишет издание.

Отмечается, что Ереван также прекрасное направление для любителей вина.

«Ереван - один из самых плодовитых и очаровательных городов региона, - говорит Джастин Уотеридж из Steppes Travel. - И страна, и столица - это неожиданный восторг, который вам нужно открыть, прежде чем секрет раскроется».

В список вошли также Чад, Великобритания, Норвегия, Турция, Япония, Уругвай, Доминика и Албания.