Конгресс США планирует ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана
6 января 2020 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей Конгресса США уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
В документе отмечается, что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн. В ней подчеркиваются традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента и, в частности, говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней, пишет Deutsche Welle.
В пресс-релизе Нэнси Пелоси указывается, что убийство командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу президента Трампа является «провокационным и несоразмерным воздушным ударом», который «ставит под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других путем усиления риска серьезной эскалации напряженности с Ираном».
Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.
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