Трамп потребовал у Ирака заплатить за военную базу США и пригрозил санкциями

Трамп потребовал у Ирака заплатить за военную базу США и пригрозил санкциями
6 января 2020 - 17:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Ирак столкнется с небывалыми санкциями, если решит вывести американские войска из страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», – отметил он, пишут «Ведомости».

Возможные санкции будут жестче, чем введенные ранее в отношении Ирана, подчеркнул Трамп. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на деньги США военно-воздушную базу. По словам Трампа, она стоила «миллиарды долларов».

5 января парламент Ирака принял резолюцию, которая требует от правительства прекратить сотрудничество с международной коалицией против террористической группировки «Исламское государство». Резолюция, в частности, предусматривает вывод американских войск из страны. И хотя она необязательна для правительства, ранее к такому шагу призвал исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.

Поводом для принятия резолюции стала военная операция США в Багдаде, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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Vedomosti.ru: Трамп пригрозил Ираку санкциями и потребовал заплатить за военную базу США
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