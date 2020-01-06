Трамп потребовал у Ирака заплатить за военную базу США и пригрозил санкциями
6 января 2020 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Ирак столкнется с небывалыми санкциями, если решит вывести американские войска из страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», – отметил он, пишут «Ведомости».
Возможные санкции будут жестче, чем введенные ранее в отношении Ирана, подчеркнул Трамп. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на деньги США военно-воздушную базу. По словам Трампа, она стоила «миллиарды долларов».
5 января парламент Ирака принял резолюцию, которая требует от правительства прекратить сотрудничество с международной коалицией против террористической группировки «Исламское государство». Резолюция, в частности, предусматривает вывод американских войск из страны. И хотя она необязательна для правительства, ранее к такому шагу призвал исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.
Поводом для принятия резолюции стала военная операция США в Багдаде, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Самое значимое
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
Последние новости
Конгресс США планирует ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана В документе отмечается, что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.
Financial Times: Армения - в списке самых популярных направлений на 2020 год Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году.
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера Рене Зеллвегер, сыгравшая в «Джуди», получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драме».