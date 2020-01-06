Трамп потребовал у Ирака заплатить за военную базу США и пригрозил санкциями

PanARMENIAN.Net - Ирак столкнется с небывалыми санкциями, если решит вывести американские войска из страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», – отметил он, пишут «Ведомости».

Возможные санкции будут жестче, чем введенные ранее в отношении Ирана, подчеркнул Трамп. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на деньги США военно-воздушную базу. По словам Трампа, она стоила «миллиарды долларов».

5 января парламент Ирака принял резолюцию, которая требует от правительства прекратить сотрудничество с международной коалицией против террористической группировки «Исламское государство». Резолюция, в частности, предусматривает вывод американских войск из страны. И хотя она необязательна для правительства, ранее к такому шагу призвал исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.

Поводом для принятия резолюции стала военная операция США в Багдаде, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.