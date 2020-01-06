Финляндия введет 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день

PanARMENIAN.Net - Власти Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день в соответствии с планами, разработанными 34-летним премьер-министром страны Санной Марин.

Новый премьер-министр Финляндии дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mail.

«Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом для нас в трудовой жизни», - пояснила Марин.

До того, как она стала главой кабинета министров, Марин занимала должность министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Марин выступала за более короткие рабочие недели, чтобы улучшить взаимопонимание и производительность сотрудников. В Финляндии в настоящее время граждане страны, как и сотрудники в других европейских странах, работают восемь часов в день, пять дней в неделю.

Марин, самый молодой премьер-министр в мире, возглавляет левоцентристскую коалицию с четырьмя другими партиями. Всеми руководят женщины, три из которых моложе 35 лет.

Это предложение сразу же было с энтузиазмом воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане Финляндии работали меньше. «Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям», - пояснила Андерсон.