Финляндия введет 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день
6 января 2020 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день в соответствии с планами, разработанными 34-летним премьер-министром страны Санной Марин.
Новый премьер-министр Финляндии дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mail.
«Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом для нас в трудовой жизни», - пояснила Марин.
До того, как она стала главой кабинета министров, Марин занимала должность министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Марин выступала за более короткие рабочие недели, чтобы улучшить взаимопонимание и производительность сотрудников. В Финляндии в настоящее время граждане страны, как и сотрудники в других европейских странах, работают восемь часов в день, пять дней в неделю.
Марин, самый молодой премьер-министр в мире, возглавляет левоцентристскую коалицию с четырьмя другими партиями. Всеми руководят женщины, три из которых моложе 35 лет.
Это предложение сразу же было с энтузиазмом воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане Финляндии работали меньше. «Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям», - пояснила Андерсон.
Самое значимое
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
Последние новости
Конгресс США планирует ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана В документе отмечается, что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.
Financial Times: Армения - в списке самых популярных направлений на 2020 год Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году.
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера Рене Зеллвегер, сыгравшая в «Джуди», получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драме».