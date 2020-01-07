Главы МИД стран ЕС проведут встречу по Ирану 10 января
7 января 2020 - 10:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз официально подтвердил проведение экстренной встречи глав МИД 28 стран сообщества по Ирану 10 января в Брюсселе. Об этом написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке. ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе», - заявил он, пишет ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщил изданию, что экстренное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет посвящено обсуждению не только ситуации в Ираке и Иране, но и будущего ядерной сделки. Пока нет информации, будет ли на эту встречу приглашен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
10 января эти же вопросы будут обсуждаться на экстренной встрече коллегии Европейской комиссии, а 14 января эти темы будут рассмотрены на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.
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