СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана для участия в заседании Совбеза ООН

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Ирана не смог получить документ, позволяющий ему участвовать в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Вашингтон отказался выдать Джаваду Зарифу визу, пишет Reuters.

Ранее Россия и Китай заблокировали принятие заявления СБ ООН, в котором осуждалось нападение на посольство США в Багдаде. По мнению Москвы, документ не учитывает убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Тегеран направил письмо генсеку организации и СБ в связи с громким убийством в Ираке в ходе операции США, пишет «Российская газета».

«Министерство иностранных дел принимает политические, юридические и международные меры в связи с убийством генерала Сулеймани», - сказал официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.