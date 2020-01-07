В Иране признали Пентагон террористической организацией
7 января 2020 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Меджлис (парламент) Ирана проголосовал 7 января за признание Пентагона террористической организацией.
Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели (командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана, КСИР)) Касема Сулеймани», пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Законопроект поддержали 228 депутатов. Всего в голосовании в Меджлисе приняли участие 238 народных избранников.
Проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, в рамках которого террористической организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Согласно его тексту, «все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США - спонсором терроризма». Закон был принят в ответ на решение президента США Дональда Трампа 8 апреля внести КСИР в список иностранных террористических организаций.
Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.
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