PanARMENIAN.Net - Американская актриса и звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян поздравила армян с Рождеством. Соответствующую запись она сделала 6 января в своем микроблоге в Twitter.

«Счастливого армянского Рождества», - написала светская львица.

Армянская церковь празднует Рождество 6 января, оно знаменует не только рождение Христа, но и его крещение.