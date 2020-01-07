Ким Кардашьян поздравила армян с Рождеством
7 января 2020 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская актриса и звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян поздравила армян с Рождеством. Соответствующую запись она сделала 6 января в своем микроблоге в Twitter.
«Счастливого армянского Рождества», - написала светская львица.
Армянская церковь празднует Рождество 6 января, оно знаменует не только рождение Христа, но и его крещение.
Photo. Randy Holmes/Getty Images
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