Давка на похоронах Сулеймани в Иране: Более 30 погибших
7 января 2020 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани произошла давка, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек, еще 48 пострадали, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана. Эту же информацию со ссылкой на ТВ передает The Wall Street Journal.
Согласно сообщению, давка произошла сразу после начала траурного шествия в Кермане – родном городе Сулеймани. Обстоятельства случившегося выясняются. Иранское телевидение сообщило о погибших в ходе прямой трансляции, не уточнив источник данных, отмечает AP. Информацию о давке журналистам подтвердили медики, не назвав число погибших и пострадавших, пишут «Ведомости».
Позже иранское агентство Fars сообщило о 32 погибших и 190 раненых.
В Иране 7 января хоронят генерала Сулеймани, убитого в Ираке. Проститься с ним на улицы вышли сотни тысяч человек. Процессия в Тегеране собрала более 1 млн иранцев, в результате чего движение в центре столицы было парализовано.
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент Дональд Трамп. Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Трамп в свою очередь пообещал немедленно отреагировать на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.
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