В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
8 января 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
На борту украинского лайнера были 176 человек, все они погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
По информации МАУ, рейс вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 утра по местному времени.
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы».
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