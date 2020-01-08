МИД РА выясняет наличие граждан Армении в разбившемся украинском самолете

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении выясняет наличие граждан РА и армян на борту потерпевшего крушение в Иране самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования близким погибших.

«Очень печальная весть о крушении самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», направлявшегося из Тегерана в Киев. Мои глубокие соболезнования семьям и родным погибших», – написал Мнацаканян в своем микроблоге в Twitter.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.