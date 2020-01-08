63 погибшими на борту украинского боинга оказались студенты из Канады

63 погибшими на борту украинского боинга оказались студенты из Канады
8 января 2020 - 12:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Большинство погибших пассажиров потерпевшего крушение самолета «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана составили канадцы.

Как оказалось, 63 пассажира - студенты из Канады, пишет Strana.ua.

«Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул», - пишет телеграм-канал Mash.

Помимо канадцев, на борту находились, 4 гражданина Германии, 3 - Великобритании, 8 - Швеции, 6 – Афганистана, 71 – Ирана, 2 – Украины.

На месте трагедии продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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