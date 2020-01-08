В числе жертв разбившегося в Иране самолета нет граждан Армении

В числе жертв разбившегося в Иране самолета нет граждан Армении
8 января 2020 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Граждан Армении нет в списке жертв потерпевшего крушение в Иране самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования близким погибших.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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