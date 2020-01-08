В числе жертв разбившегося в Иране самолета нет граждан Армении

PanARMENIAN.Net - Граждан Армении нет в списке жертв потерпевшего крушение в Иране самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования близким погибших.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.