Пашинян: Армения не будет втянута в антииранские и антиамериканские действия
8 января 2020 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения не будет втянута в антииранские и антиамериканские действия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Немногим ранее завершилось созванное у меня совещание, на котором мы обсудили происходящие в регионе развития и ход выполнения поручений, данных мной в этой связи еще в пятницу», - отметил премьер.
По его словам, развитие ситуации в регионе вызывает обеспокоенность.
«Наша позиция остается прежней: Армения не будет втянута в антииранские действия, Армения не будет втянута в антиамериканские действия. И наша надежда и призыв к дружественным Ирану и США: немедленно предпринять переговоры с целью недопущения дальнейшего ухудшения ситуации», – написал Пашинян.
Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс».
Самое значимое
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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