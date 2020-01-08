Пашинян: Армения не будет втянута в антииранские и антиамериканские действия

PanARMENIAN.Net - Армения не будет втянута в антииранские и антиамериканские действия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Немногим ранее завершилось созванное у меня совещание, на котором мы обсудили происходящие в регионе развития и ход выполнения поручений, данных мной в этой связи еще в пятницу», - отметил премьер.

По его словам, развитие ситуации в регионе вызывает обеспокоенность.

«Наша позиция остается прежней: Армения не будет втянута в антииранские действия, Армения не будет втянута в антиамериканские действия. И наша надежда и призыв к дружественным Ирану и США: немедленно предпринять переговоры с целью недопущения дальнейшего ухудшения ситуации», – написал Пашинян.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс».