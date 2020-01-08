Жертвами авиакатастрофы в Иране стали граждане 7 стран

PanARMENIAN.Net - В результате катастрофы украинского Boeing 737-800, разбившегося неподалеку от столицы Ирана Тегерана утром 8 января, погибли 176 граждан 7 стран. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что на борту боинга находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины. Помимо украинцев, среди жертв - граждане еще шести стран: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца. Соответствующую информацию обнародовал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министерство обороны Украины выразило готовность участвовать в установлении причин трагедии. Украина также отправляет в Тегеран группу для оказания помощи в поисковой операции, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, пишет Deutsche Welle.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.