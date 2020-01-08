Армения улучшила позиции в рейтинге паспортов мира
8 января 2020 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения занимает 81 место в обновленном рейтинге Henley Passport Index. С паспортом Армении можно без визы или с получением ее по прибытии отправится в 62 страны мира.
Таким образом, Армения улучшила позиции, в 2019 году страна занимала в рейтинге 84 место: с паспортом РА в безвизовом режиме можно было отправится в 60 стран.
Согласно рейтингу, обладателем самого «мощного» паспорта в мире, владелец которого может посещать совсем без визы или с получением ее по прибытии наибольшее число стран мира, вновь признана Япония, граждане которой могут въехать в 191 государство и территорию мира.
Второе место занимает Сингапур (190 стран), третье делят Германия и Южная Корея (по 189 стран).
США и Великобритания теряют позиции, занимая 6 и 8 места соответственно. РФ занимает 51-е место (118 стран), Грузия - 53-е место (116 стран), Белоруссия - 68-е место (75 стран), Азербайджан - 76-е место (67 стран).
Последнее место в рейтинге занимает Афганистан (26 стран).
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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