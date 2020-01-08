Иранского генерала Сулеймани похоронили

PanARMENIAN.Net - Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

Ранее состоялась церемония прощания с Касемом Сулеймани. На улицы вышли тысячи граждан, что привело к давке, в которой погибло 56 человек. Похороны должны были состояться 7 января на кладбище мучеников, однако их перенесли из-за большого количества желающих попрощаться с генералом. Похороны начались утром 8 января.

Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада в ночь на 3 января. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США. Первым шагом Тегерана стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января. Кроме того, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями. В ночь на 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля в Ираке, на которых дислоцированы военнослужащие США, подверглись ракетной атаке.