Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, на борту которого были 176 человек. Соответствующую запись премьер сделал в своем микроблоге в Twitter.

«С большой скорбью я узнал о крушении гражданского самолета близ аэропорта Тегерана. От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям жертв этой трагической катастрофы», - написал Пашинян.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.