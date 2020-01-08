Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране
8 января 2020 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, на борту которого были 176 человек. Соответствующую запись премьер сделал в своем микроблоге в Twitter.
«С большой скорбью я узнал о крушении гражданского самолета близ аэропорта Тегерана. От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям жертв этой трагической катастрофы», - написал Пашинян.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.
Самое значимое
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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