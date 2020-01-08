Франция не выведет своих военных из Ирака
8 января 2020 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Французские власти не планируют выводить свои силы с территории Ирака.
Все 160 французских военнослужащих, служащих в настоящее время в Ираке, останутся в этой стране, пишет Interfax.az со ссылкой на Figaro.
Кроме того, во французском генштабе заявили, что военнослужащие Франции не пострадали во время проведенного Ираном в ночь на 8 qnwarq обстрела иракских баз, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Франция является членом этой коалиции.
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет.
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