Иран отказался передавать Boeing черные ящики потерпевшего крушение украинского самолета

PanARMENIAN.Net - Власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

«Пока не ясно, куда будут направлены черные ящики для их дальнейшей расшифровки и анализа», - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, пишет Strana.ua со ссылкой на Reuters.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.