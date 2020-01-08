Иран отказался передавать Boeing черные ящики потерпевшего крушение украинского самолета

Иран отказался передавать Boeing черные ящики потерпевшего крушение украинского самолета
8 января 2020 - 17:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

«Пока не ясно, куда будут направлены черные ящики для их дальнейшей расшифровки и анализа», - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, пишет Strana.ua со ссылкой на Reuters.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.

 Самое значимое
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пытокBBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране На борту боинга было 176 человек, все погибли
Путин и Эрдоган провели закрытые переговоры в Стамбуле Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме.
Иранского генерала Сулеймани похоронили Похороны должны были состояться 7 января на кладбище мучеников, однако их перенесли
Путин направил Зеленскому телеграмму соболезнования из-за крушения самолета Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших