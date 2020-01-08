Нетаньяху: Любого атакующего Израиль ждет сокрушительный удар
8 января 2020 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая утром 8 января в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
«Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар», - заявил Нетаньяху с трибуны форума, пишет РИА Новости.
Нетаньяху также вновь выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его действиях против Ирана.
Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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