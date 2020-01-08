Вице-посол Ирана: Террористический акт американского режима противоречит международному праву

PanARMENIAN.Net - Военная операция США в Ираке противоречит международному праву. Об этом заявил вице-посол Ирана в Армении Али Мохаммад Мотаги 8 января на мероприятии в честь открытия книги соболезнований по поводу гибели 62-летнего иранского генерала Касема Сулеймани.

«Это был террористический акт, который противоречил международному праву, поскольку генерал Сулеймани был официальным представителем Ирана, который отправился в Ирак по приглашению этой страны. Действия американской стороны противоречат ее заявлениям о борьбе с терроризмом», - сказал Мотаги, пишет Sputnik-Армения.

По его словам, США ответят за свои действия.