Вице-посол Ирана: Террористический акт американского режима противоречит международному праву
8 января 2020 - 21:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Военная операция США в Ираке противоречит международному праву. Об этом заявил вице-посол Ирана в Армении Али Мохаммад Мотаги 8 января на мероприятии в честь открытия книги соболезнований по поводу гибели 62-летнего иранского генерала Касема Сулеймани.
«Это был террористический акт, который противоречил международному праву, поскольку генерал Сулеймани был официальным представителем Ирана, который отправился в Ирак по приглашению этой страны. Действия американской стороны противоречат ее заявлениям о борьбе с терроризмом», - сказал Мотаги, пишет Sputnik-Армения.
По его словам, США ответят за свои действия.Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент Дональд Трамп. Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Трамп в свою очередь пообещал немедленно отреагировать на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.
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