Ракетная атака Ирана на базы США в Ираке подняла цены на нефть и золото

Ракетная атака Ирана на базы США в Ираке подняла цены на нефть и золото
8 января 2020 - 18:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Международные товарные и фондовые рынки весьма нервно отреагировали на сообщения о ракетной атаке на американские базы в Ираке. В начале торгов 8 января японский индекс Nikkei 225 упал на 2,6%, гонконгский Hang Seng — на 1,6%. Доходность десятилетних US Treasuries опускалась до 1,7% годовых.

По данным Bloomberg, фьючерсы на американском индексе S&P500 опускались более чем на 1,5%, почти до 3180 пунктов. Котировки ближайших срочных контрактов на поставку нефти Brent достигали отметки $71,75 за баррель, на 5% выше закрытия предыдущего дня, пишет «Коммерсантъ».

Котировки золота впервые с 2013 года превысили уровень $1600 за тройскую унцию. По данным агентства Bloomberg, на спот-рынке цена драгоценного металла взлетела на 2,4% и достигла отметки $1611,42 за тройскую унцию.

Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 утра снизилась. Однако котировки сырьевых товаров остаются выше закрытия предыдущего дня на 1-1,5%, а ведущие азиатские индексы показывают снижение на аналогичную величину.

На фоне роста напряженности в районе Персидского залива аналитики Citigroup (до иранской ракетной атаки) прогнозировали рост цен в этом квартале до $1625 за унцию.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

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