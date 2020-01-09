Трамп пообещал не дать Ирану получить ядерное оружие
9 января 2020 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - «Пока я являюсь президентом США, Ирану никогда не будет дозволено обладать ядерным оружием», — заявил Трамп, пишет Lenta.ru.
Он добавил, что Тегеран должен «отказаться от своих ядерных амбиций» и прекратить поддержку терроризма. Кроме того, Трамп анонсировал мощные санкции в отношении Тегерана. Он также призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.
Трамп выступил с заявлением после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля - земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев, в США же указали, что жертв нет.
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