На американском канале PBS покажут шоу с армянской кухней

PanARMENIAN.Net - На американском телевизионном канале PBS 20 января начинается второй сезон шоу «Паспорт не требуется» с шеф-поваром Маркусом Самуэльсоном, который рассказывает о кухне иностранных общин Америки.

Так, в первом эпизоде 2-го сезона ведущий расскажет об армянской общине Лос-Анджелеса и ее кухне, пишет LA Weekly.

В рамках шоу шеф-повар совершит путешествие из Восточного Голливуда в Глендейл, посетив разные армянские рестораны и встречаясь с армянами из России, Ливана, Сирии, Эфиопии и Египта. Самуэльсон исследует богатую армянскую историю и различные национальные блюда - от люля-кебаба до хапамы (тыква, фаршированная рисом и сыхофруктами).

«Я обнаружил, насколько разнообразна община, будь то персидский армянин или турецкий», - отметил шеф-повар. По его словам, у армян из разных стран множество разных традиций, и они чтут и хранят свои традиции.

«Я попробовал вкуснейшие блюда и имел интереснейшие беседы, и я увидел, как глубоко эти люди гордятся тем, что они жители Лос-Анджелеса и армяне», - рассказал Самуэльсон.

Шоу расскажет о том, как молодые армянские повара, родившиеся в Лос-Анджелесе, сочетают новые ингредиенты и методы с традиционными армянскими рецептами, дошедшими до них от бабушек и дедушек.