На американском канале PBS покажут шоу с армянской кухней
9 января 2020 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На американском телевизионном канале PBS 20 января начинается второй сезон шоу «Паспорт не требуется» с шеф-поваром Маркусом Самуэльсоном, который рассказывает о кухне иностранных общин Америки.
Так, в первом эпизоде 2-го сезона ведущий расскажет об армянской общине Лос-Анджелеса и ее кухне, пишет LA Weekly.
В рамках шоу шеф-повар совершит путешествие из Восточного Голливуда в Глендейл, посетив разные армянские рестораны и встречаясь с армянами из России, Ливана, Сирии, Эфиопии и Египта. Самуэльсон исследует богатую армянскую историю и различные национальные блюда - от люля-кебаба до хапамы (тыква, фаршированная рисом и сыхофруктами).
«Я обнаружил, насколько разнообразна община, будь то персидский армянин или турецкий», - отметил шеф-повар. По его словам, у армян из разных стран множество разных традиций, и они чтут и хранят свои традиции.
«Я попробовал вкуснейшие блюда и имел интереснейшие беседы, и я увидел, как глубоко эти люди гордятся тем, что они жители Лос-Анджелеса и армяне», - рассказал Самуэльсон.
Шоу расскажет о том, как молодые армянские повара, родившиеся в Лос-Анджелесе, сочетают новые ингредиенты и методы с традиционными армянскими рецептами, дошедшими до них от бабушек и дедушек.
Самое значимое
«Счастливого армянского Рождества», - написала светская львица.
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
Представители Красного креста навестили арестованных азербайджанских диверсантов в Арцахе Представители МККК навестили Аскерова и Гулиева еще в декабре
Европарламент не отправит наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане Причина отказа не раскрывается
У Украины есть несколько версий крушения самолета в Иране: В их числе - атака и теракт Изучаются различные версии внезапного падения самолета со 176 пассажирами
ВБ: Армения в 2020 году станет лидером в регионе по темпам экономического роста В 2021 и 2022 году ВБ прогнозирует для Армении рост ВВП на 5.2%