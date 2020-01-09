В результате пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
9 января 2020 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 1 миллиарда животных и птиц погибли в результате лесных пожаров в Австралии. Об этом говорится в исследовании университета Сиднея.
Автор исследования, профессор Крис Дикман уточнил, что жертвами пожаров лишь в штате Новый Южный Уэльс стали 800 миллионов животных. При этом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год, и реальное положение дел может оказаться еще хуже, пишет Lenta.ru.
Ученый объяснил, что животные гибнут в огне, умирают от недостатка пищи на уничтоженных пожаром привычных местах обитания, или, если им удается убежать в нетронутые огнем территории, становятся жертвами хищников или гибнут из-за неспособности конкурировать с живущими там собратьями.
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. В результате них уже погибли 19 человек. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны.
Самое значимое
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Partner news
Последние новости
ВБ: Армения в 2020 году станет лидером в регионе по темпам экономического роста В 2021 и 2022 году ВБ прогнозирует для Армении рост ВВП на 5.2%
Мхитарян получил новую травму бедра Футболист получил повреждение 5 января
Иран заявил о завершении мести за Сулеймани Тегеран не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны Вашингтона
На Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой в Иране В ближайшее время будет решен вопрос об идентификации и репатриации погибших украинцев