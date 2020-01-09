Источник: Возможно, причиной крушения украинского самолета стала атака ЗРК «Тор»

Источник: Возможно, причиной крушения украинского самолета стала атака ЗРК «Тор»
9 января 2020 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Атака зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» могла стать причиной крушения лайнера Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Такая версия появилась после того, как в Twitter начала распространяться фотография, сделанная якобы на месте крушения лайнера.

Утверждается, что на ней запечатлен фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из ЗРК «Тор», пишет Lenta.ru.

На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс, специализирующийся на расследованиях. Он отметил, что происхождение фотографии еще предстоит проверить и что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно, но пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из «Тора».

Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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