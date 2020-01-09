Президент Армении выразил соболезнования лидерам Украины и Ирана
9 января 2020 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил телеграммы соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани в связи с происшедшей в Иране катастрофой самолета авиакомпании «Украинские международные авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян выразил свои соболезнования и поддержку семьями и родным погибших.
8 января, недалеко от аэропорта Тегерана разбился самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Лайнер потерпел крушение через несколько минут после взлета. На его борту были 176 человек, все они погибли. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность двигателя. По факту произошедшего прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Украинским авиакомпаниям по решению правительства запрещено выполнять полеты над территорией Ирана до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
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